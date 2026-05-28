تشهد مجازر محافظة جنوب سيناء، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا من المواطنين لذبح الأضاحي، وسط تقديم الخدمات الطبية البيطرية قبل وبعد الذبح، للتأكد من جودة وسلامة اللحوم.

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إن جميع المجازر تواصل استقبال أضاحي المواطنين، وجرى دعمها بالأطباء البيطريين للعمل بنظام النوبتجيات، لتكثيف أعمال الفحص والإشراف قبل وأثناء وبعد الذبح، لضمان سلامة اللحوم والحد من الذبح العشوائي بالشوارع.

وأكدت مدير المديرية، في تصريح اليوم، أن أعمال الذبح تُجرى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن المجزر الآلي بمدينة الطور يستقبل يوميًا 60 أضحية، ويجري ذبحها وسط إشراف بيطري كامل، من خلال الفحص الظاهري قبل الذبح للتأكد من عمر الأضحية وعدم الحمل في حالة ذبح الأنثى، كما تُجرى أعمال الفحص الطبي بعد الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض.

وأوضحت أنه في حالة رصد أي آثار مرضية في الأضحية بعد الذبح، يجري أولًا تحديد ما إذا كان المرض جزئيًا أو كليًا، مؤكدة أنه في حالة المرض الكلي يجري إعدام الأضحية بالكامل، وفي حالة المرض الجزئي يتم إعدام الجزء المصاب، ووضع الأختام الصحية عليها.

كما أكدت مواصلة المجازر، والبالغ عددها 3 على مستوى المحافظة، استقبال الأضاحي حتى غد الجمعة، مع استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني على منافذ بيع اللحوم للتأكد من صلاحية المعروض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.