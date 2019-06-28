أجرى عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتصالا هاتفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح، حيث أعرب عن تقديره لموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارة مملكة البحرين في بغداد وما اتخذته من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة.

وأكد عاهل البحرين اعتزاز المملكة بعمق العلاقات الأخوية مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق، والعمل المشترك لأجل المضي بتلك العلاقات لآفاق أرحب على مختلف الأصعدة وعلى كافة المستويات بما يدعم مصالحهما وردع كل من يحاول الإساءة إليها.

من جانبه ، أكد الرئيس العراقي برهم صالح حرص بلاده على كل ما فيه خير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق ، مشددًا على أن جمهورية العراق لا يمكن أن تسمح أبدًا للنيل من تلك العلاقات الوثيقة، معربًا عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الأخوية الداعم لبلاده في كافة المواقف والظروف .

وكانت وزارة خارجية مملكة البحرين قد استنكرت الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارة المملكة لدى جمهورية العراق من قبل متظاهرين وأدى الى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.

وقررت وزارة الخارجية استدعاء السفير صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى جمهورية العراق للتشاور، وحملت الوزارة الحكومة العراقية المسؤولية التامة عن حماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق، وجميع العاملين فيهما، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961.