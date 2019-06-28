قوات حرس الحدود تضبط 81 دانة «RBJ» و334 مهاجرًا غير شرعي

تمكنت قوات حرس الحدود، خلال الشهر الماضي، من ضبط 1882 كيلو جرام من الحشيش المخدر و2325 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر و3 كيلو جرام من مادة الأفيون ومليون و185 ألف قرص مخدر.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع، ضبطت القوات بندقيتين قناصة و3 بنادق خرطوش ورشاشين خفيف و81 دانه RBJ و79 عبوه دافعه و860 طلقة مختلفة الأعيرة ونظارتين مراقبة وطن من كيماويات اليوريا والنترات التى تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة ومكافحه أعمال التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية.

كما نجحت القوات في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ334 فردًا من جنسيات مختلفة عبر كافة الإتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتحفظ على 63 سيارة مختلفة الأنواع وأتوبيسين و3 لوادر ومركب صيد تستخدم في أعمال التهريب، وضبط 19 جهاز للتنقيب عن المعادن و4 طن للحجاره المخلوطة بخام الذهب، وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، وضبط 11 ألف عبوة أدوية مهربة و4 الآف قطعة غيار للهواتف المحمولة، و72 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل إحتوائها علي مواد مسرطنة.

وأكد البيان أن رجال حرس الحدود يواصلون جهودهم المكثفة لحماية وتأمين حدود مصر وتشديد الرقابه بجميع المنافذ والمعابر على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.