ضبط 30 ألف شخص في خرق حظر التجوال و21 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامة بأسبوع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 30 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال، و21 ألف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة، و9 تشكيلات عصابية، وتنفيذ 515 ألف حكم قضائي متنوع خلال أسبوع.

وواصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، واستمرارًا لتنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط (6 آلاف قضية تموينية متنوعة، 3 قضايا مقاهي مخالفة لقرار الغلق، و21 ألف سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة، و30 ألف شخص، 18 ألف مركبة مخالفة لقرار حظر التجوال، و578 شخص لمخالفتهم قرار إيقاف أعمال البناء بإجمالي 534 مبنى)، كما تم غلق 1120 محل مخالف لمواعيد الغلق.

واستهدفت الحملات البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (دمياط،بورسعيد،الدقهلية)، "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية، الإسماعيلية) ضُبط خلالها 209 متهمين بحوزتهم: 13 قطعة سلاح ناري، و18 طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط 9 قضايا مخدرات، و440 قضية متنوعة أخرى، وتنفيذ 4240 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تم ضبط 1259 قطعة سلاح ناري أبرزها (رشاش، أر بى جى، 2 جرينوف، 120 بندقية آلية، 245 بندقية خرطوش، 67 مسدس، 823 فرد محلي الصنع، 1945 طلقة مختلفة الأعيرة، 1393 قطعة سلاح أبيض).

كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة بداخلهما (بندقية آلية، و6 مسدسات، و10 فرد محلي، 40 طلقة مختلفة الأعيرة، والأدوات التى تستخدم في عملية التصنيع).

ونفذت الحملات 2580 قرار إزالة حالة تعدٍ على "الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والأوقاف، والري والصرف، ومجرى نهر النيل"، بنطاق 24 مديرية أمن، كما تم تنفيذ 511 ألف حكم قضائي.

وتمكنت الحملات من ضبط " 9 تشكيلات عصابية ضموا 27 متهمًا ارتكبوا 39 حادث سرقة متنوع، 296 قضية أحداث، فضلًا عن إعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 31 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، وانتحال صفة)، وضبط مرتكبيها بإجمالى 57 متهمًا.

وضبطت الحملات (125 قضية مخازن خردة، ومسابك بإجمالي 137 متهمًا، بمضبوطات تجاوزت 3 أطنان، 242 ألف مخالفة مرورية متنوعة، و9 آلاف قضية تموينية متنوعة، و71 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 45 مليون جنيه، و1385 قضية تهرب ضريبي بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و600 مليون جنيه مصري، و1039 قضية بمجال شرطة النقل والمواصلات، 65 قضية مصنفات، 533 قضية بمجال حماية الثروة السمكية، و877 قضية حماية بيئة ونهر نيل من التلوث، و139 قضية حماية منافع الري والصرف "التعدي بالردم"، و111 قضية حماية أراضي وثروة زراعية، و54 قضية في ملاحة الداخلية، و1082 قضية مخدرات وضبط خلالها 1194 متهمًا وبحوزتهم 375 كيلو مخدرات متنوعة، و15 قضية تهريب "بضائع، مستحضرات تجميل"،791 قضية ومخالفة متنوعة بمجال الأمن السياحي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.