دشنت القوات المسلحة، 9 مستشفيات ميدانية لعزل الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد، ما يمثل أمل جديد في خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا عبر عطاء طبي لجيش وطني قوي يستحق أن يُلقب دوماً بـ"الحصن والسند".

وتتوالى التحديات؛ فتثبت القوات المسلحة دائماً إمكانياتها الفائقة في إدارة الازمات، حيث تُمثل المستشفيات الـ9 أكبر مستشفيات للعزل الصحي طبقاً للمعايير العالمية، والتي توفر بيئة حضارية تضمن الخصوصية، والرعاية الصحية، ضمن جهود القوات المسلحة للمساهمة في خدمة طبية مميزة للمواطنين لمنع الاحتكار، واستغلال الموقف.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تفقد اليوم مستشفيات القوات المسلحة الميدانية في أرض المعارض بطاقة 4 آلاف سرير.

وتنقسم المستشفيات التسعة إلى 4 مستشفيات كلاً منها في قاعة، وتشمل كلاً منها 750 سرير، بإجمالي 3 آلاف سرير.

ويزود كل منطقة بها سرير، بسرير طبي، وطاولة، وكرسي، و"باسكات"، بما يمثل الخصوصية للسيدات، كما أن هناك فارق بين كل وحدة وأخرى طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، كما أن هناك شاشات تليفزيون في كافة أنحاء القاعة، ومنطقة دورات مياه في كل قاعة على مستوى عالي.

وتنسق القوات المسلحة مع وزارة الصحة والسكان لاستكمال المواطنين في المستشفيات الميدانية لتلقى العلاج.

ويتواجد في "المستشفيات"، مكتب استقبال، يستقبل المريض، ويتم اتخاذ الإجراءات بموجب كارت الفحص، وصورة شخصية له، وتسجل بيانات المريض، ثم يتوجه لقاعة العزل المخصصة له، ليتم تسجيل بياناته، ويتسلم "إسورة"، مدون عليها مكانه، ومفتاح دولار خاص به، ليتوجه لغرفة تغيير الملابس، ثم إلى سرير العزل.

ولا يخلو المشهد من لمسات جمالية، حيث أن هناك بالقاعات مناطق للجلوس، وكافيتريات، مع حرص دائم للقوات المسلحة لتقديم خدمة على أعلى المعايير العالمية بالمجالات الطبية.

كما أن هناك أيضاً 5 مستشفيات ميدانية للعزل، تم تزويدها بأحدث الأجهزة، والأطباء، والتمريض بطاقة ألف سرير، من بينهم 40 سرير للعناية المركزة، وغرف عمليات، وأشعة، كما يتواجد أيضاً 50 سيارة إسعاف عناية مركزة، وطائرات إسعاف طائر مجهزة للاستخدام حال استدعاء الأمر ذلك.

ويتواجد بالمستشفيات الفرق المسئولة عن إعداد وجبات طعام للمرضى والأطقم الطبية، وعناصر من جهاز النقل العام للقوات المسلحة لنقل المرضى، وأطقم تطهير من الإدارات التخصصية، ومعامل تحاليل ميدانية مُطورة.