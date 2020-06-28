 تمديد إغلاق المطارات السودانية لمدة أسبوعين - بوابة الشروق
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تمديد إغلاق المطارات السودانية لمدة أسبوعين

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر في: الأحد 28 يونيو 2020 - 1:32 ص | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2020 - 1:33 ص

جددت سلطة الطيران المدني السودانية اليوم السبت، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 12 يوليو المقبل، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

واستثنت سلطة الطيران المدني بالسودان من قرار الإغلاق، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

وأشارت إلى أن القرار لا يشمل رحلات عودة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج.


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