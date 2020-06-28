 إيران: بدء تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية بفرنسا في 20 يوليو - بوابة الشروق
الأحد 28 يونيو 2020 8:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

إيران: بدء تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية بفرنسا في 20 يوليو

ايران - ارشيفية
ايران - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 28 يونيو 2020 - 8:35 م | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2020 - 8:35 م
قالت إيران إن عملية تفريغ تسجيلات وحل شفرة معلومات وبيانات رحلة طيران بوينج الأوكرانية التي تحطمت بالقرب من طهران في وقت سابق من هذا العام ستبدأ في فرنسا في 20 يوليو.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، قال محسن بهاروند نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية إن "فريق طيران إيراني سوف ينقل الصندوقين الأسودين إلى فرنسا، وستبدأ عملية فك التشفير واستخراج البيانات في 20 يوليو، ما لم يحدث شىء غير عادي".

ودون الخوض في تفاصيل، قال بهاروند إن إيران ستقود التحقيق وقراءة بيانات الصندوقين الأسودين، لكن أطرافا أخرى معنية بالحادث يمكن أن تبعث بممثلين لها.

كانت الجمهورية الإسلامية تصر من قبل على أن يتم تفريغ محتويات الصندوقين داخل البلاد، متهمة الولايات المتحدة وفرنسا برفض طلب إيران بتزويدها بالتجهيزات الضرورية.

وفي كانون يناير، قالت إيران إنها أسقطت بطريق الخطأ طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية على رحلة طيران رقم 752 بعد أن أخطأت واعتبرتها صاروخ كروز، ما أسفر عن مقتل جميع من كان على متنها، وعددهم 176 شخصا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك