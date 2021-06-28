مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات في انفجار بمبنى في عاصمة بنجلاديش

قال رجال إطفاء والشرطة فى بنجلاديش اليوم الأحد إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في انفجار في مبنى متعدد الطوابق في دكا عاصمة بنجلاديش.

وقال رجل الإطفاء فيصل الرحمن إن الانفجار وقع في مبنى يتكون من أربعة طوابق ويضم العديد من المحال التجارية وصالات العرض السينمائى والمكاتب الخاصة في منطقة موجبازار بوسط مدينة دكا.

وأضاف أن الانفجار ألحق أضرارا بما لا يقل عن ثلاث حافلات بالمدينة تقل ركابا عالقين في ازدحام مروري أمام المبنى ومنشآت أخرى حوله.

تابع فيصل الرحمن أن العديد من المارة وركاب حافلات أصيبوا بجروح جراء تحطم الزجاج الأمامي وزجاج الأبواب ، مشيراإلى أنه لم يتسن التأكد على الفور من سبب الانفجار الذي أدى إلى اندلاع حريق في المبنى.

وقال ضابط الشرطة سازاد الرحمن إن رجال الإنقاذ عثروا على جثتي شخصين في مكان الحادث ونقلوا أكثر من 40 شخصا آخرين إلى مستشفى كلية دكا الطبية ، وهي منشأة صحية عامة رئيسية في العاصمة.

وأضاف أن الضحية الثالثة توفيت في المستشفى.

وذكر سامانتو لال سين ، رئيس وحدة الحروق والجراحة التجميلية في المستشفى ، إن 12 شخصا أصيبوا بحروق وتردد أنهم في حالة حرجة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة وهي تضرب طوقا أمنيا حول موقع الحادث الذي تناثرت فيه الأنقاض بما في ذلك قطع زجاج من المباني المجاورة.

وقال شفيق الإسلام قائد شرطة العاصمة دكا للصحفيين في الموقع إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في الحادث.

وأوضح شفيق الإسلام أن غاز الطهي المتراكم في مطعم بالمبنى ربما تسبب في الانفجار ، مضيفا أنه لا يوجد دليل يشير إلى أنه عمل تخريبي.

وأضاف أن الانفجار تسبب في أضرار لسبعة مبان أخرى مجاورة.

كما اشتبه رئيس مرفق الإطفاء والدفاع المدني فى بنجلاديش ، سازاد حسين ، في أن سبب الانفجار هو تراكم الغاز. ومع ذلك ، فقد قدر عدد القتلى بثلاثة.