وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الهولندية سُبل دفع التعاون بين البلدين

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ مع نظيرته الهولندية سيجرد كاخ،‬⁩ اليوم الاثنين، سُبل دفع التعاون بين البلديّن والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة ""تويتر"، إن اللقاء يأتي في مستهل زيارة الوزير شكري، إلى روما وقبيل بدء الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش".

ويزور شكري، العاصمة الإيطالية روما حاليًا للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، والذي يعقد اليوم بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتحالف لبحث الجهود المشتركة للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

كما أنه من المقرر أن يشارك الوزير شكري، في الاجتماع المقرر تنظيمه حول سوريا على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف، للتأكيد على الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.