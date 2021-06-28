رئيس الوزراء الياباني يتفقد الإجراءات الحدودية لمنع تفشي كورونا قبل الأولمبياد

تفقد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، الإجراءات الحدودية المتبعة لمنع وصول فيروس كورونا إلى اليابان، وذلك أثناء زيارته لمطار هانيدا في العاصمة طوكيو اليوم الاثنين، قبل أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها بعد أقل من شهر.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن دورة الألعاب الأولمبية تجلب عشرات الآلاف من الرياضيين والموظفين والصحفيين إلى العاصمة، وسط تزايد معدل الإصابات بفيروس كورونا تدريجيا مجددا بعد أسبوع واحد فقط من رفع حالة الطوارئ.

وقال سوجا للصحفيين: "يجب أن نواصل تنفيذ إجراءات مكافحة الفيروس مع توخي الحذر الشديد"، مضيفا أن السلطات ستتخذ إجراءات إضافية بسرعة، إذا لزم الأمر.

ويمكن أن تشمل هذه الخطوات إعلان حالة طوارئ أخرى أو توسيع القيود المفروضة على النشاط التجاري المعمول به حاليًا في ظل حالة شبه طوارئ، والتي من المحتمل أن تشهد دورة الأولمبياد بموجبها عددًا أقل من المتفرجين، إن وجد، في الملاعب الأولمبية وأولمبياد الخاص.

وتخضع الإجراءات الحدودية اليابانية للتدقيق منذ أن ثبتت إصابة أحد أعضاء الوفد الأولمبي الأوغندي بفيروس كورونا عند وصوله إلى مطار ناريتا بالقرب من طوكيو يوم 19 يونيو، وسُمح لبقية الفريق بالسفر بحافلة مستأجرة إلى إيزوميسانو مقاطعة أوساكا، حيث تم اكتشاف إصابة عضو آخر لاحقًا.

وأكد مسؤولو اللجنة المنظمة للأولمبياد في اليابان ضروة فرض إجراءات أكثر صرامة في مواجهة كوفيد-19، بعد رصد الحالتين السالف ذكرهما.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي، إنه سيتم عزل الرياضيين والموظفين إذا كانوا على اتصال وثيق بشخص ثبتت إصابته بالفيروس التاجي، على أن تقلهم سيارة منفصلة إلى وجهتهم.



