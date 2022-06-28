الحكومة الألمانية تحدد موقفها من الحظر الأوروبي المحتمل لمحركات الاحتراق بحلول 2035

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حددت الحكومة الألمانية موقفها في الخلاف الدائر حول الحظر الأوروبي المحتمل لمحركات الاحتراق اعتبارا من عام 2035، وجاء تحديد هذا الموقف خلال المفاوضات التي يجريها الاتحاد الأوروبي حاليا.

ويتمثل موقف الحكومة الألمانية حاليا في تأييد استمرار سيارات الاحتراق الداخلي لما بعد 2035 في حال استخدمت وقودا اصطناعيا صديقا للمناخ (الوقود الإلكتروني).

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا كان قد بعث في وقت سابق بإشارات متضاربة بخصوص هذا الموضوع.

ويحتاج هذا المقترح الألماني إلى موافقة أغلبية مؤهلة من وزراء الاتحاد الأوروبي المختصين حتى يمكن تمريره.

وصرح متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء بأن برلين تدعم مقترح مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن وضع حدود قصوى للانبعاثات الكربونية الصادرة من السيارات بوصفه "إسهاما على الطريق نحو تحقيق التنقل المحايد مناخيا".

يذكر أن هذا الإجراء يكاد يكون بمثابة حظر لمحركات الاحتراق.

وقال المتحدث إن المفوضية وعدت في الوقت نفسه بإعداد مقترح خارج نظام ما يعرف بـ الحدود القصوى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتعلق بكيفية إصدار التصاريح بعد 2035 للسيارات التي سيتم تشغيلها بعد ذلك "حصريا" بالوقود الإلكتروني.

وأضاف المتحدث أن المقترح يتعلق وفقا للفهم المشترك للحكومة الألمانية بسيارات الركاب وكذلك بالشاحنات التجارية الخفيفة.