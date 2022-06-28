دول مجلس التعاون الخليجي: نقف مع الأردن في هذه اللحظات العصيبة

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الإثنين وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية عقب حادث تسرب غاز من صهريج في ميناء العقبة، والذي أدي إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 251 آخرين.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان له "عن خالص تعازيه للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا بضحايا ميناء العقبة جراء تسريب صهريج الغاز، الذي وقع اليوم وتسبب في وقع عدد من الوفيات والإصابات".

وأكد وقوف مجلس التعاون "مع الحكومة والشعب الأردني، في هذه اللحظات العصيبة، مقدما تعازيه ومواساته لأسر الضحايا."

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون حتى اللحظة مع حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة.

وأشار إلى أنه نجم عن الحادثة عشر وفيات و251 إصابة، مؤكدًا أن التعامل مع الحادثة ما زال جاريًا، فيما نقل عدد من الإصابات إلى المستشفيات.