محافظ المنوفية يفحص عدد من الشكاوى ويشدد على ضرورة التواصل الدائم لخدمة المواطنين

واصل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته اليومية مع المواطنين بمقر مكتبه بالديوان العام؛ لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، حيث وافق على طلب مواطن بناحية مليج بشبين الكوم يلتمس فيه نقل ابنه إلى مدرسة عبد العزيز عيسي الصعيدي تعليم أساسي بمليج نظرا لظروفه الصحية الخاصة ولتخفيف المعاناة عن والديه.

كما وجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بفحص شكوى عدد من المواطنين بقرية كفر صراوة يتضررون من ردم الشارع البحري لمنازلهم والعرض عليه.

وأمر المحافظ، بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لمواطنة بتلا نظرا لظروفها الصحية والاجتماعية، والمعيشية الصعبة.

كما وافق المحافظ على طلب مواطن بسرس الليان يلتمس فيه السماح لنجلته بالتقديم لمدرسة التمريض بسرس الليان نظرا لحصولها على الشهادة الإعدادية من مركز الباجور، وذلك في ضوء الضوابط والقوانين.

ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، بفحص طلب مواطن بناحية ميت الوسطي باستخراج ترخيص لقطعة أرض يمتلكها بالحيز العمراني.

كما وجه إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بإيجاد فرصة عمل بالقطاع الخاص لمواطنة بناحية طنبدي بشبين الكوم ليس لديها مصدر دخل ثابت لإعانتها على ظروف ومتطلبات الحياة.