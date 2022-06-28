مزارعون يغلقون طرقا سريعة في هولندا احتجاجا على مقترحات حكومية

أغلق مزارعون عدة طرق سريعة في هولندا يوم الاثنين قبل أن يتجمعوا بالقرب من منزل وزيرة الزراعة في البلاد للاحتجاج على التغييرات المقترحة على قانون البيئة.

وأغلقت عشرات الجرارات الطرق السريعة وتسببت في ظهور تكدس للسيارات لمسافة كيلومترات، وفقا لسلطات المرور. ووضع المزارعون مركبات وأكوام من القش لإغلاق الطرق المؤدية إلى الطرق السريعة الرئيسية، كما أغلقوا الطرق بالقرب من مدينة جرونينجن على طول الحدود الألمانية، مما تسبب في اختناقات مرورية استمرت لعدة ساعات.

وتجمع المزارعون أيضا في عدة قاعات بلدية في أنحاء البلاد قبل أن يتجمعوا بالقرب من منزل وزيرة الزراعة كريستيانا فاندر فال مساء الاثنين.

وأصدرت الشرطة في وقت لاحق غرامات على المحتجين وصادرت بعض المركبات المستخدمة لإغلاق الطرق. وانتقد السياسيون الاحتجاجات وفوضى النقل التي سببتها.

وكانت الاحتجاجات موجهة ضد خطط الحكومة للحد من انبعاثات النيتروجين، بعد أن قضت محكمة بأنه يجب خفض الانبعاثات بشكل كبير.

وتتطلب الخطط خفضا بنسبة 70% من انبعاثات النيتروجين بالقرب من المحميات الطبيعية، ولكن حتى تقارير الحكومة الهولندية نفسها تشير إلى أن هذا قد يجبر حوالي 30% من مزارع الماشية الهولندية على الإغلاق.

وقبل الاحتجاجات، حذر نشطاء زراعيون الحكومة من تصعيد الوضع ودعوا فاندر فال إلى التخلي عن المقترحات.