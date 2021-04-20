 قادة مجموعة السبع يتعهدون بتخصيص 5 مليارات دولار لتعزيز الأمن الغذائي العالمي - بوابة الشروق
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قادة مجموعة السبع يتعهدون بتخصيص 5 مليارات دولار لتعزيز الأمن الغذائي العالمي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 10:15 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يونيو 2022 - 10:15 ص

قال مسؤول بارز بالبيت الأبيض، إن قادة مجموعة السبع "جي 7" سوف يتعهدون بتخصيص 5 مليارات دولار لتحسين الأمن الغذائي العالمي.


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