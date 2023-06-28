 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا شمال رام الله - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يونيو 2023 12:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا شمال رام الله

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 10:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 10:17 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، فلسطينيا من بلدة "سلواد" شمال شرق رام الله، لدى مروره بحاجز عسكري عند مدخل بلدة "عطارة" بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن واحتجزت سيارته على الحاجز المذكور.

وشهدت قرى وبلدات رام الله في الآونة الأخيرة عدوانا كبيرا من قبل المستوطنين الذين لم يعد عدوانهم مقتصرا على مناطق شمال وجنوب الضفة بالأساس.

وتوفر قوات الاحتلال الحماية لهؤلاء المستوطنين خلال هجماتهم، مثلما حدث في هجوم بلدة "ترمسعيا" يوم الأربعاء الماضي. ويتدخل جيش الاحتلال باعتقال الفلسطينيين إن هم هبوا للدفاع عن أراضيهم ضد عدوان المستوطنين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك