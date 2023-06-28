وزير الدفاع الألماني عن حرب أوكرانيا: من المحتمل جدا أن يكون هذا العام حاسما

أدلى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بتصريحات عن الحرب في أوكرانيا وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة.



وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "أعول على الهجوم الكبير، الهجوم المضاد، وكل شيء آخر سيسير من تلقاء نفسه".



وأضاف بيستوريوس:" من المحتمل جدا أن يكون هذا العام عاما حاسما، فهذه شهور حاسمة الآن. لهذا السبب خرجت ألمانيا مرة أخرى منذ بضعة أسابيع بحزمة دعم كبيرة بقيمة 7ر2 مليار يورو" مشيرا إلى أن هذا سيدعم أوكرانيا بشكل دائم.



وأوضح بيستوريوس أن بلاده تعد حاليا ثاني أقوى داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.



وفيما يتعلق بعدم تحقيق ألمانيا لهدف حلف شمال الأطلسي (ناتو) الرامي إلى وصول نفقات الدفاع إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، لفت الوزير الألماني إلى أن غالبية دول الناتو لم تحقق بعد هذا الهدف أيضا، لكنه اعترف بأن هذا مجرد مبرر ضعيف ولا يمكن أن يرضي ألمانيا نفسها.



وأكد بيستوريوس أن حكومة بلاده عازمة على تحقيق هذا الهدف وذكر أنه تم تدوينه في الاستراتيجية الوطنية للأمن التي تم طرحها مؤخرا، وقال :" نحن نلتزم بشكل واضح بهدف الـ2% وسنحققه".



وأوضح بيستوريوس أن الموارد الخاصة بتحقيق هذا الهدف سيتم توفيرها من الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع بالإضافة إلى المساعدات الإضافية من الصندوق الخاص للجيش، وقال إن هذا الصندوق الأخير مخصص للنفقات العسكرية وحسب.