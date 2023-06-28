زيلينسكي: أوكرانيا ستنتج كل أسلحتها بشكل دائم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي منذ 16 شهرا، ترغب في إنتاج كل أسلحتها في المستقبل.



وقال زيلينسكي في البرلمان بمناسبة يوم الدستور الأوكراني اليوم الأربعاء "سيكون لدى جنودنا أسلحة بشكل دائم".



وحتى الآن، تلقت أوكرانيا صواريخ ودبابات وأنظمة دفاع جوي من الغرب. وقال إن أوكرانيا سيكون لديها مجمع أسلحة قوي بما فيه الكفاية لتلبية احتياجات جيشها وأسطولها وقوتها الجوية وقواتها الإلكترونية.



وقال زيلينسكي إن كييف بدأت في إنتاج مسيراتها البحرية الخاصة، و"نحن نستخدمها بالفعل بنجاح"، مضيفا أن "إنتاج المسيرات الأوكرانية في طريقه إلى أن يصبح الأقوى في أوروبا".



يذكر أنه لعدة سنوات في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، كانت أوكرانيا المستقلة واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم. وقد حددت روسيا أن أحد أهدافها في الحرب هو تدمير القدرات العسكرية الأوكرانية.