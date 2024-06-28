الفرنسي ليتيزكي يُدير مباراة إسبانيا وجورجيا في يورو 2024

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يدير الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيزكي، مواجهة ثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية، بين إسبانيا وجورجيا، بعد غد الأحد.

ويساعد ليتيزكي، الثنائي سيريل مونييه ومهدي رحموني، وسيكون الهولندي سيردار جوزوبويوك حكما رابعا.

وسيتولى مسئولية تقنية الفيديو، الفرنسي جيروم بريسارد ومواطنه ويلي ديلايود، والإيطالي باولو فاليري.

وستكون هذه ثالث مباراة يديرها في البطولة، بعد تعادل كرواتيا وألبانيا (2-2) والدنمارك وصربيا دون أهداف.

وأدار الحكم، مباراة واحدة لإسبانيا في الخامس من يونيو 2022 في دوري الأمم أمام التشيك، وانتهت بالتعادل 2-2.

وأدار ليتيزكي، مباراة واحدة لجورجيا، وانتهت بالتعادل السلبي أمام الدنمارك في 2019.