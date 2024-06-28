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 مدرب جورجيا: لن نكتفي بالتأهل لدور الـ16 في يورو 2024

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 28 يونيو 2024 - 8:18 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يونيو 2024 - 8:18 م

قال الفرنسي ويلي سانيول، المدير الفني لمنتخب جورجيا لكرة القدم، إنه ولاعبيه لن يكتفوا بالتأهل لدور الـ16 ببطولة أمم أوروبا، خلال مشاركتهم الأولى بالبطولة.

وقال سانيول لصحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الجمعة :"لم ينته الأمر بعد. لا أريد الخروج من البطولة. هناك مباراة أمام إسبانيا سنستعد لها".

ويلتقي منتخب جورجيا، الذي يشارك للمرة الأولى في بطولة كبرى للرجال، مع المنتخب الإسباني، المرشح لنيل اللقب والفائز بالبطولة ثلاث مرات سابقة، بعد غد الأحد في كولونيا.

وخسر منتخب جورجيا، تحت قيادة سانيول، في المباريات الأربع التي واجه فيها المنتخب الإسباني.

وقال سانيول :"سيكون أمامنا حائط".

ورغم أن منتخب جورجيا سيكون لديه يومين أقل من منتخب إسبانيا للاستعداد للمباراة وهو ما يضع الفريق في وضعية صعبة بعض الشيء، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي، الفائز باللقب في 2016، بهدفين نظيفين في ختام دور المجموعات، وهو أول انتصار لجورجيا في بطولة كبرى.

وقال سانيول :"إنهم مستعدون لفعل أي شيء من أجل بلادهم. جعلنا جورجيا فخورة بأفضل طريقة ممكنة".

وأكد: "لسنا مجرد فريق يقاتل فقط. نحاول الحفاظ على استحواذ الكرة خلال كل مرحلة من مراحل اللعب".

 

 

 


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