ندد السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب «إبادة جماعية وجرائم حرب متكاملة الأركان»؛ أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، بينهم70% من النساء والأطفال، فضلا عن الأسرى وإصابة الآلاف.

ووصف خلال لقاء لبرنامج «بالخط العريض» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الجمعة، ما يحدث في قطاع غزة بأنه «غير مسبوق في تاريخ البشرية»، مشددا أن «الحربين العالميتين لم الأولى والثانية لم تشهدا الفظائع التي تجري بقطاع غزة».

وأشار إلى تدمير الاحتلال الإسرائيلي 80% من مباني قطاع غزة، بما في ذلك المرافق الخدمية والبنية التحتية التي دمرت بشكل كامل، مضيفا أن الـ 20% المتبقية والتي تشكل مخيمات وقرى هي غير صالحة للسكن أيضًا، مؤكدا أنه رغم ذلك لا يزال نحو مليوني فلسطيني يعيشون حول ركام منازلهم في القطاع.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لا يريد تحول الصراع إلى حرب إقليمية أو دولية، مشيرًا إلى أن فلسطين دفعت ثمنًا باهظا بعد الحربين العالميتين، منذ وعد بلفور بعد الحرب العالمية الأولى وحتى قيام كيان إسرائيل على أنقاض الدولة الفلسطينية عقب الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية هي الوحيدة القادرة على وقف الحرب على قطاع غزة، مشددًا على ضرورة ترجمة المبادرة الأمريكية والتي رحب بها الجانب الفلسطيني إلى أفعال على أرض الواقع، قائلا: «نحن حتى اللحظة كما يقول المثل الشعبي نسمع جعجعة ولا نرى طحينا».