تقام اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة باراجواي ضد البرازيل فى بطولة كوبا أمريكا، إلى جانب مباراة الأهلى ضد فاركو فى الدوري المصري.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات كوبا أمريكا

كولومبيا X كوستاريكا – الساعة 1 صباح السبت على قناة L'Equipe TV

باراجواي X البرازيل – الساعة 4 صباح السبت على قناة L'Equipe TV

مواعيد مباريات الدوري المصري

المقاولون العرب X البنك الأهلي – الساعة 4 صباحا على قناة ONTime Sports

سموحة X بيراميدز – الساعة 7 مساء على قناة 2 ONTime Sports

الأهلي X فاركو – الساعة 7 مساء على قناة 1 ONTime Sports