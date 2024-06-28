تقام اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة باراجواي ضد البرازيل فى بطولة كوبا أمريكا، إلى جانب مباراة الأهلى ضد فاركو فى الدوري المصري.
يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات كوبا أمريكا
كولومبيا X كوستاريكا – الساعة 1 صباح السبت على قناة L'Equipe TV
باراجواي X البرازيل – الساعة 4 صباح السبت على قناة L'Equipe TV
مواعيد مباريات الدوري المصري
المقاولون العرب X البنك الأهلي – الساعة 4 صباحا على قناة ONTime Sports
سموحة X بيراميدز – الساعة 7 مساء على قناة 2 ONTime Sports
الأهلي X فاركو – الساعة 7 مساء على قناة 1 ONTime Sports