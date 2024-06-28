حركة النهضة الاسلامية: شروط إجراء انتخابات ديمقراطية في تونس غير متوفرة

قالت حركة النهضة الاسلامية في تونس اليوم الجمعة إن "الحد الأدنى من الشروط التي تجعل الانتخابات شفافة وديمقراطية غير متوفر إلى حد الآن".

وتستعد تونس لانتخابات رئاسية مقررة في خريف هذا العام، حيث يرجح على نطاق واسع أن يقدم الرئيس الحالي قيس سعيد ترشحه لها من أجل ولاية ثانية.

وأعلن عدد من السياسيين من معارضي سعيد ترشحهم ولكن هيئة الانتخابات لم تحدد حتى اليوم موعدا واضحا للانتخابات.

وقالت حركة النهضة في بيان لها اليوم إن هناك "غموضا متعمدا من السلطة في كل ما يتعلق بتاريخ الانتخابات الرئاسية ورزنامتها".

ويقبع رئيس الحركة راشد الغنوشي وعدد من قياديي الصف الأول للحزب وسياسيون آخرون من المعارضة في السجن منذ 2023، بتهم ترتبط "بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي"، وهي تهم نفتها الحركة وقالت إنها "سياسية وملفقة".

ودانت حركة النهضة في بيانها "إصدار أحكام غيابية شملت عددا ممن أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات ما قد يؤدي إلى حرمانهم من حقهم الدستوري في الترشح". وتابعت أن "الانتخابات لن تكون لها مصداقية إلا بضمان حرية الترشح وحرية الاختيار بين المترشحين واحترام نتائجها الحقيقية".