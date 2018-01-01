عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد مشاهد جديدة لآثار القصف الإسرائيلي في مزارع شعبا بلبنان، مساء الاثنين.

وكانت وكالة أنباء «رويترز»، نقلًا عن مصادر لبنانية، قد أفادت مساء الاثنين، بأن حزب الله اللبناني نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي، في منطقة مزارع شبعا، على الحدود مع إسرائيل.

وأضافت المصادر أن عملية حزب الله جاءت ردًا على هجوم إسرائيلي قُتل فيه عضو في الجماعة في سوريا، الأسبوع الماضي.

وأعلن حزب الله اللبناني بأنه لم يبادر للاشتباك وإطلاق النار في منطقة مزارع شبعا الحدودية، مؤكدًا أن إطلاق النار كان من الجانب الإسرائيلي فقط.

وردت دولة الاحتلال الإسرائيلي على نفي حزب الله اللبناني بعدم اشتباكه وإطلاق النار في منطقة مزارع شبعا الحدودية، قائلة إنها تمتلك توثيقًا لما حدث في مزارع شبعا.

