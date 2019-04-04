أعلن رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، عن فوز فريق علمي مشترك من كلية العلوم وبالتعاون مع كلية التكنولوجيا والتعليم، ومعهد بحوث البترول، بتمويل مشروع بحثي في مجال صناعة الأغشية النانومترية من خامات جيولوجية ومخلفات صناعية وزراعية لتنقية مياه الصرف الصناعي بتمويل من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار "STDF" بقيمة مليون و815 ألف جنيه.

وأوضح رئيس الجامعة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن المشروع بعنوان "نحو تحقيق الاستراتيجية الصفرية لصرف السوائل: المعالجة الفعالة لمياه الصرف الناتج من صناعة النسيج باستخدام نظام مبتكر من الأغشية النانومترية الأنبوبية المجوفة المعتمدة على الكربون النشط/ البوليمرالمحضرة من المواد الطبيعية والمخلفات الصناعية والزراعية".

وأكد حسن أن المشروع يتماشى مع خطة الدولة نحو استغلال مواردها الطبيعية في تنقية مياه الصرف الصناعي الذي يعتبر من العناصر الأساسية في تلويث المياه، ويضمن المشروع تصنيع غشاء نانومتري مجوف، منخفض التكلفة، وفائق الكفاءة من خامات جيولوجية مُدعمة بمخلفات صناعية وزراعية في امتزاز الملوثات كالصبغات والمعادن الثقيلة الناتجة عن صناعة المنسوجات، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المشروع من خلال معمل المعادن التطبيقية وبحوث المياه التابع لقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.