«مودرينا» و«فايزر» تقتربان من طرح لقاحين لفيروس كورونا بنهاية العام

اقترب العالم من استقبال أول لقاحين لفيروس كورونا المستجد، بعد إعلان كل من شركة مودرينا الأمريكية وشركتى فايزر وبيونتك دخول اللقاحين المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية مع الاستعداد لبدء إنتاجهما على نطاق واسع بنهاية العام الحالى.

وقال مسئولون أمريكيون وآخرون فى شركة «مودرينا»: إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذى تطوره الشركة سيكون جاهزا للاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية العام، مشيرة إلى بدء تجربة اللقاح على نحو 30 ألف شخص، وتشير البيانات الأولية لهذه التجربة إلى أنه آمن وفعال.

من جهتها، قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك وشركة الأدوية الأمريكية فايزر، اعتزامهما بدء المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية على اللقاح الذى تطوره الشركتان، حيث سيتم اختباره على نحو 30 ألف شخص، فى 120 موقعا على مستوى العالم باستثناء الصين.

وقالت فايزر وبيونتك إنهما يستطيعان توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة من هذا اللقاح بنهاية العام الحالى و1.3 مليار جرعة بنهاية 2021.

من جهته، حذر مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية فى أمريكا، أنتونى فاوتشى، من أن البلاد يمكن أن تشهد عشرات الآلاف من الوفيات الإضافية الناجمة عن فيروس كورونا، فيما وعد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بالانتصار قريبا على وباء كورونا ودخول الولايات المتحدة بعد ذلك «العصر الذهبى»، الذى سيكون «أفضل من أى وقت مضى».

بدورها، أغلقت كوريا الشمالية حدودها ومدينة كيسونج الحدودية، وسط حالة الطوارئ القصوى ضد فيروس كورونا.

عربيا، تسبب الإغلاق المفاجئ لـ 8 مدن مغربية، للحد من تفشى كورونا، بارتباك وفوضى على الطرق ومحطات المسافرين، تزامنا مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.