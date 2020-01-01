السودان: وجدنا 20 هيكلا عظميا بالمقبرة التي يعتقد أنها لضباط أعدمهم البشير

أعلنت هيئة الطب العدلي بالسودان، أنها وجدت 20 هيكلًا عظميًا بالمقبرة التي يعتقد أنها لضباط أعدمهم نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء.

كانت السلطات في السودان أعلنت اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة أم درمان تحوي رفات، ويسود اعتقاد بأن الرفات لضباط في الجيش أٌعدموا لمحاولة تنفيذ انقلاب قبل ثلاثين عاما على الرئيس آنذاك، عمر البشير.

وأشار بيان للمكتب التنفيذي للنائب العام، في صفحة النيابة العامة السودانية بموقع فيسبوك، إلى أن اكتشاف المقبرة جاء «بعد جهد استمر ثلاثة أسابيع».

وأضاف البيان أن المقبرة الجماعية «من الراجح أن تكون هي المقبرة التي وريت فيها جثامين الضباط الذين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة وحشية».

ويأتي إعلان اكتشاف المقبرة الجماعية، بعد أيام من بدء محاكمة البشير في الخرطوم في قضية متعلقة بالانقلاب الذي أتى به إلى الحكم في عام 1989.