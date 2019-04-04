حداد وطني في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، اليوم الأربعاء، مذكرة إدارية قضت بإعلان الحداد الوطني وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت.

وقالت المذكرة، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء على تويتر: "تقفل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021 في ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وتنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامح العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع ذكرى الفاجعة الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء الأبرار والجرحى وعائلاتهم".

يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، ناجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم ، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وأدى إلى تشريد 300 ألف شخص. ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم كيفية حدوث الانفجار.