خاصية خرائط سناب شات تبدأ اقتراح أماكن للزيارة للمستخدمين

ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن خاصية الخرائط المدمجة في تطبيق سناب شات (سناب ماب) ستبدأ في اقتراح أماكن للزيارة لمستخدمي التطبيق.



وأشار الموقع إلى أن خاصية (سناب ماب) يستخدمها أكثر من 250 مليون شخص لمعرفة أماكن أصدقائهم حول العالم، موضحا أن توصيات الأماكن التي ستقترحها الخاصية تستند إلى عوامل مثل الموقع الحالي للمستخدم ونشاط الأصدقاء على الخريطة ونوع الأماكن التي قام بحفظها كمفضلات.



ونقل الموقع عن متحدث باسم شركة "سناب" المالكة للتطبيق، قوله إن هذه الخوارزمية الجديدة تعمل على تمييز (سناب ماب) كمنصة اكتشاف شخصية للمستخدمين، وهي أول ميزة من نوعها لـ(سناب شات).