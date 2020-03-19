لقي ما لا يقل عن 18 عاملا من عمال المزارع كانوا نائمين على جانب الطريق حتفهم بعد أن صدمت شاحنة مسرعة على طريق سريع في الهند، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الأربعاء.

وأصيب 19 عاملا آخرون في الحادث الذي وقع في منطقة بارابانكي بولاية أوتر براديش شمالي الهند في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

وقال مسؤول الشرطة المحلي بانكاج كومار سينج إن الحافلة التي كان يستقلها العمال تعطلت وبعد ذلك أوقفها السائق على جانب الطريق السريع. ثم نام العمال على جانب الطريق بالقرب من الحافلة.

وذكر سينج: "بعد ساعات قليلة اصطدمت شاحنة مسرعة بالحافلة من الخلف مما تسبب في تحركها للأمام ودهس العمال. وتوفي معظم الضحايا على الفور بينما توفي عدد قليل آخر متأثرين بجروحهم في المستشفى".

وأفاد المسؤول بأن العمال كانوا عائدين إلى منازلهم في ولاية بيهار المجاورة من ولايتي هاريانا والبنجاب الزراعيتين.

وقدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه في الوفيات وقال إنه تحدث إلى سلطات الولاية لضمان العلاج المناسب للمصابين.

ويلقى عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم في حوادث السير في الهند كل عام. ويتم إلقاء اللوم في معظم الحوادث على الطرق والمركبات التي لا تتم صيانتها أو القيادة المتهورة.