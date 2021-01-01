منتخب اليد يهزم اليابان ويضع قدما في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

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فاز المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، على نظيره الياباني بنتيجة 33 – 29، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم “الفراعنة” بنتيجة 18 – 11، قبل أن يحافظوا على الفارق خلال أحداث الشوط الثاني ويحصدوا نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخبنا الوطني للنقطة رقم 4 واقترب كثيرًا من الصعود لربع نهائي الأولمبياد.

ويواجه المنتخب المصري بعد غد نظيره السويدي في رابع جولات هذه المجموعة.

وكان منتخب مصر قد فاز في الجولة الأولى على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37 – 31، قبل أن يخسر من الدنمارك بنتيجة 32 – 27.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع –علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.