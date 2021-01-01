منتخب اليد يهزم اليابان ويضع قدما في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

فاز المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، على نظيره الياباني بنتيجة 33 – 29، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.
وانتهى الشوط الأول بتقدم “الفراعنة” بنتيجة 18 – 11، قبل أن يحافظوا على الفارق خلال أحداث الشوط الثاني ويحصدوا نقاط المباراة.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخبنا الوطني للنقطة رقم 4 واقترب كثيرًا من الصعود لربع نهائي الأولمبياد.
ويواجه المنتخب المصري بعد غد نظيره السويدي في رابع جولات هذه المجموعة.
وكان منتخب مصر قد فاز في الجولة الأولى على المنتخب البرتغالي بنتيجة 37 – 31، قبل أن يخسر من الدنمارك بنتيجة 32 – 27.
وتضم قائمة منتخبنا الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع –علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل – وسام سامي نوار.
ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.
ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.