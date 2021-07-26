 استخراج دبوس تنجيد من صدر منجد بمستشفى بنها الجامعي - بوابة الشروق
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استخراج دبوس تنجيد من صدر منجد بمستشفى بنها الجامعي

محمود زكريا
نشر في: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 2:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يوليه 2021 - 2:43 م

تمكن الفريق الطبي في مستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار، أستاذ جراحة القلب والصدر، من إنقاذ حياة مريض بعد استخراج دبوس تنجيد من صدره.

استقبلت مستشفيات بنها الجامعية حالة خطيرة لمنجد، يوجد في صدره دبوس تنجيد أطلقه زميله المنجد صوب صدره بطريق الخطأ عن طريق دباسة التنجيد ذات ضغط الهواء العالي، ما أدى إلى انطلاق الدبوس مثل الرصاصة واختراق صدر الشاب واستقرارها بعضلات الصدر، حيث اخترق جزء منه القفص الصدري، ما أدى إلى استرواح هوائي وتجمع دموي بالغشاء البللوري المبطن للرئة اليمنى.

أجرى المصاب العملية داخل غرفة العمليات بطوارئ المستشفى، وتم استخراج الدبوس باستخدام جهاز الأشعة (c-arm)، ثم حُجز بقسم جراحة القلب والصدر حتى يكتمل تماثله للشفاء.

شارك في الجراحة جراحو القلب والصدر المساعدين الدكتورة نهى هلال، والدكتور هبة أبو الخير، والتمريض إيمان أحمد، وفني أشعة الطوارئ.

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