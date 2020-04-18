تراجع ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تراجع ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال يوليو الحالي إلى 2ر103 نقطة مقابل 3ر110 نقطة خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن بنك كوريا الجنوبية المركزي استقرت توقعات المستهلكين بالنسبة لمعدل تضخم الأسعار خلال الـ 12 شهرا المقبلة عند مستوى 3ر2% سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المؤشر اعتمد على استطلاع رأي 2331 أسرة في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 12 إلى 19 تموز/يوليو الحالي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر 100 نقطة تشير إلى أن نسبة المستهلكين المتفائلين تزيد على نسبة المتشائمين، في حين تشير قراءة المؤشر أقل من 100 نقطة إلى العكس.