أعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أنه قرر تكليف أحد عشر مساعدًا بينهم ثلاث سيدات في الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتضمنت الحركة أن يتولى الدكتور سعد بن محمد المحيميد مساعدًا للرئيس العام لشئون المسجد الحرام ووكيلاً لشئون المسجد الحرام والدكتور محمد بن أحمد الخضيري كمساعدًا للرئيس العام لشئون المسجد النبوي والدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني كمساعدًا للرئيس العام للحوكمة والشئون التطويرية بالمسجد الحرام و الدكتور أحمد بن علي الحذيفي كمساعدًا للرئيس العام لشئون الأئمة والمؤذنين والشئون التوجيهية والإرشادية بالمسجد النبوي، وعبدالحميد بن سعيد المالكي كمساعدًا للرئيس العام لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشئون الإثرائية ومحمد بن مصلح الجابري مساعدًا للرئيس العام للشئون الخدمية والفنية والميدانية بالمسجد الحرام و الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان كمساعدًا للرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد النبوي.

وعبدالعزيز بن علي الأيوبي مساعدًا للرئيس العام للشئون الفنية والخدمية والميدانية بالمسجد النبوي والدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود مستشارًا ومساعدًا للرئيس للشئون النسائية بالمسجد الحرام.

والدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري مستشارًا ومساعدًا للرئيس العام للشئون النسائية بالمسجد النبوي والدكتورة العنود بنت خالد العبود مستشارًا ومساعدًا للرئيس العام للشئون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام.

والدكتور ناصر بن عثمان الزهراني نائباً لمساعد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام ومساعدًا لوكيل الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والدكتور بدر بن عبد الله الفريح نائباً لمساعد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام للشئون التوجيهية والإرشادية ومحمد بن حسن باتي نائباً لمساعد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام للشئون الميدانية ومساعداً لوكيل الرئيس العام لشئون المسجد الحرام للشئون الميدانية.

وعكست القرارات تمكين المرأة وتتويج الشباب وتعيين قيادات في مناصب عليا وترقية آخرين في مواقع متقدمة في الرئاسة تتضمن مساعدين ومساعدات لدعم القيادات الشابة والابتكار في تقديم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحفيز الكفاءات الوطنية الشابة للمضي قدماً في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.