فتح الله: مواجهة الزمالك صعبة للغاية ولا نريد خسارة أي نقاط

شدد محمود فتح الله، المدرب العام لنادي بيراميدز، على ضرورة عدم فقدان أي نقاط خلال المرحلة المقبلة في ظل المنافسة القوية على لقب الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز حقق الفوز أمام البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر.

وقال فتح الله في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»: «الإجهاد وتوالي المباريات وراء إتباع ساسية التدوير في بيراميدز».

وأضاف: «الجميع يتحمل المسؤولية في النادي وندرك جيدًا أهمية المرحلة الحالية في الدوري».

وأوضح: «مواجهة الزمالك صعبة للغاية وأتمنى أن يحالفنا التوفيق ولا نريد فقدان أي نقاط خلال المباريات القادمة».

وأتم: «كنت أتمنى لحاق إبراهيم عادل بمباراة الزمالك ولكن نسبة تواجده في اللقاء صعبة وضعيفة للغاية».

ويتواصل غياب إبراهيم عادل في المباريات الأخيرة لبيراميدز بسبب الإصابة، وقد يكون جاهزًا لمباريات الفريق ما بعد مواجهة الزمالك.