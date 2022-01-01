 فيديو- بن شرقي يساند الوداد قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي كأس العرش - بوابة الشروق
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فيديو- بن شرقي يساند الوداد قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي كأس العرش

محمد جلال
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 10:11 م | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 10:11 م

يساند أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، لاعبو الوداد قبل المباراة التي ستجمعه بنهضة بركان في نهائي كأس العرش المغربي.

وظهر بن شرقي في مدرجات محمد الخامس، حاملا علم الوداد بعدما أنهى علاقته بالزمالك بشكل رسمي وعاد إلى المغرب من جديد.

وربطت تقارير صحفية اسم بن شرقي بالإنتقال إلى الدوري القطري في الفترة المقبلة بعدما قرر عدم تجديد عقده مع الفريق الأبيض بعد نهاية عقده بشكل رسمي.

ويسعى الوداد لتحقيق الثلاثية التاريخية بعد فوزه ببطولتي الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا، في حين يبحث نهضة بركان عن إكمال الثنائية بعد فوزه بكأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم.

وستحمل هذه المواجهة طابعا أفريقيا، حيث يلتقي الوداد ونهضة بركان مجددا في شهر أغسطس المقبل ضمن بطولة كأس السوبر الأفريقي، باعتبارهما البطلين المتوجين بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية على الترتيب.


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