مصرع شخص وابنه وإصابة طفلة إثر انقلاب سيارة ملاكي في الفرافرة بالوادي الجديد

لقي شخص وابنه مصرعهما، بينما أصيبت طفلة صغيرة في انقلاب سيارة ملاكى بطريق الفرافرة- أبومنقار بمركز الفرافرة بالوادى الجديد.
كانت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد، قد تلقت إخطارا بانقلاب سيارة ملاكى بطريق الفرافرة- أبومنقار أدت إلى مصرع كلا من سعيد خضر عبدالرحمن 61 سنة، وابنه "خضر" 35 سنة، بينما أصيبت الطفلة ريتاج خضر سعيد 6 سنوات، وينتمون الى قرية الجديدة بمركز الداخلة.
تم نقل المتوفين وإيداعهم مشرحة مستشفى الفرافرة المركزى، وإيداع الطفلة المصابة بالمستشفى لإسعافها، وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيق.