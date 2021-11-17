 مصرع شخص وابنه وإصابة طفلة إثر انقلاب سيارة ملاكي في الفرافرة بالوادي الجديد - بوابة الشروق
الخميس 28 يوليه 2022 11:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك من يتحمل مسؤولية إخفاق الأهلي في كأس مصر؟
النتـائـج تصويت

مصرع شخص وابنه وإصابة طفلة إثر انقلاب سيارة ملاكي في الفرافرة بالوادي الجديد

عمرو بحر:
نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 11:37 ص | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 11:37 ص

لقي شخص وابنه مصرعهما، بينما أصيبت طفلة صغيرة في انقلاب سيارة ملاكى بطريق الفرافرة- أبومنقار بمركز الفرافرة بالوادى الجديد.

كانت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد، قد تلقت إخطارا بانقلاب سيارة ملاكى بطريق الفرافرة- أبومنقار أدت إلى مصرع كلا من سعيد خضر عبدالرحمن 61 سنة، وابنه "خضر" 35 سنة، بينما أصيبت الطفلة ريتاج خضر سعيد 6 سنوات، وينتمون الى قرية الجديدة بمركز الداخلة.

تم نقل المتوفين وإيداعهم مشرحة مستشفى الفرافرة المركزى، وإيداع الطفلة المصابة بالمستشفى لإسعافها، وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك