وزير التموين: توفير 20 مليار جنيه من زراعة مليون فدان قمح العام المقبل

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توفير 20 مليار جنيه للدولة المصرية العام المقبل، وذلك من مشروع زراعة مليون فدان قمح بمشروعي توشكي ومستقبل مصر، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة تنتج 2.2 مليون طن قمح.

وقال وزير التموين، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد"مساء اليوم الأربعاء، مع الإعلامي أحمد موسي إن مصر تسلمت كل شحنات القمح التي تم التعاقد عليها مع أوكرانيا قبل الحرب الروسية الأوكرانية، كاشفا عن وجود شحنة واحدة بكمية 63 ألف طن قمح أوكراني ومنتظر تحركها من الموانئ.

وأشار إلى أن تلك الشحنة لها الأولوية في التحرك، ولكن حتي الآن لم يفتح الطريق الأمن من موانئ البحر الأسود إلى مضيق البوسفور إلى البحر الأبيض المتوسط، علما أنه تم التواصل مع وزارة الخارجية وسفير مصر لدى روسيا لسرعة خروج تلك الشحنة.

في سياق آخر، أوضح د. المصيلحي أن وزارة التموين تضخ من 30 إلى 40 ألف طبق بيض يوميًا، مؤكدا أنه لن يحدث زيادة في أسعار البيض وتم ضبط الأمر.

يذكر أن الدكتور وزير التموين والتجارة ‏الداخلية وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض سعر طبق ‏البيض إلى 62 جنيها بدلا من 65 جنيها، لافتا إلى أن القرار جاء بعد ‏انخفاض أسعار البيض المحلى لتخفيف العبء على المواطن، وأنه يتم طرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية.

وأضاف وزير التموين والتجارية الخارجية أنه تم مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات الدعم حتى 30 أغسطس، بهدف إتاحة الفرصة لأصحاب البطاقات التسجيل.