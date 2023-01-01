تشوكويزي: انتقلت إلى ميلان بفضل نصيحة أوسيمين

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أكد النيجيري صامويل تشوكويزي، المنضم حديثا لصفوف ميلان، أن نصيحة نجم نابولي، وراء انتقاله للروسونيري.

وأعلن ميلان، تعاقده مع تشوكويزي، اليوم الخميس، بعقد يمتد حتى 2028، مقابل 20 مليون يورو، بجانب 8 ملايين كمتغيرات.

وقال تشوكويزي في تصريحات لموقع ناديه الجديد "مواطني فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، وراء قراري باختيار ميلان".

وأضاف "كان الأمر جنونيا وشعرت بالتوتر بعد اهتمام الروسونيري بضمي، ومشجعو ميلان بعثوا لي بعض الرسائل المحفزة".

وتابع تشوكويزي "عندما أخبروني بعرض ميلان، أعتقدت أن الأمر مجرد مزحة، ولكن بعد ذلك لم أتردد في التوقيع للفريق الإيطالي".

وشدد "أوسيمين أكد لي أن ميلان أفضل فريق، وطالبني بعدم التردد وحفزني من أجل القدوم إلى الدوري الإيطالي".