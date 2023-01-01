 وزير يوناني يعلن السيطرة على الحرائق في بلاده - بوابة الشروق
الجمعة 28 يوليه 2023 7:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ترى صفقة إمام عاشور جيدة لتدعيم صفوف الأهلي؟

النتـائـج تصويت

وزير يوناني يعلن السيطرة على الحرائق في بلاده

د ب أ
نشر في: الجمعة 28 يوليه 2023 - 7:09 م | آخر تحديث: الجمعة 28 يوليه 2023 - 7:09 م

أعلن وزير الحماية المدنية اليوناني فاسيليس كيكيلياس، عبر تلفزيون بلاده، اليوم الجمعة، أن الحرائق المستعرة في جميع مناطق البلاد باتت تحت السيطرة أو تم إخمادها.

ولقي ثلاثة مدنيين حتفهم خلال العشرة أيام الماضية بعدما نشب ما إجماليه 667 من حرائق الغابات والأدغال في شتى أرجاء البلاد. كما توفي طياران جراء سقوط طائرة لإطفاء الحرائق كانا يستقلانها.

وذكر الوزير أن 74 رجل إطفاء أصيبوا، وأن الحرائق اندلعت بسبب إحراق عمدي.

وذكر الوزير أن سبب الحرائق في معظم الحالات يعزى إلى سلوك يتسم بالإهمال، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك