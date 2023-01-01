وزير يوناني يعلن السيطرة على الحرائق في بلاده

أعلن وزير الحماية المدنية اليوناني فاسيليس كيكيلياس، عبر تلفزيون بلاده، اليوم الجمعة، أن الحرائق المستعرة في جميع مناطق البلاد باتت تحت السيطرة أو تم إخمادها.

ولقي ثلاثة مدنيين حتفهم خلال العشرة أيام الماضية بعدما نشب ما إجماليه 667 من حرائق الغابات والأدغال في شتى أرجاء البلاد. كما توفي طياران جراء سقوط طائرة لإطفاء الحرائق كانا يستقلانها.

وذكر الوزير أن 74 رجل إطفاء أصيبوا، وأن الحرائق اندلعت بسبب إحراق عمدي.

وذكر الوزير أن سبب الحرائق في معظم الحالات يعزى إلى سلوك يتسم بالإهمال، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.