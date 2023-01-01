بعد مرور 20 عامًا على تعاونهما الأول في "عسكر في المعسكر"، تجتمع الإعلامية إنجي علي مع الفنان محمد هنيدي مجددًا في فيلم "مرعي البريمو".

وأعربت إنجي، على سعادتها بالمشاركة بفيلم "مرعي البريمو" الذي تصفه "بالمختلف"، من حيث النوع والدور الذي تطل به على الشاشة، مضيفة: "متحمسة جدًا لـ(مرعي البريمو)، فهو شخصية مختلفة لم أقدمها سابقًا سواء في الدراما التلفزيونية أو في السينما".

وقالت إنجي علي، في بيان صحفي: "سعادة كبيرة للتمثيل مع محمد هنيدي مرة أخرى، صرخت من الفرحة لما رشحني في الدور، كذلك التعاون مع المخرج سعيد حامد في العمل".

وتصف إنجي على محمد هنيدي بالنجم الكبير، مؤكدة: "أي فنان يشاركه في عمل فني معه يصبح متشاف للجمهور، لأن جمهور هنيدي عريق وكبير".

توضح أن شخصية (امرأة شعبية) التي تجسدها في "مرعي البريمو" تختلف بدرجة كبيرة عنها، قائلة: "بعيدة كل البعد عن شخصيتي الحقيقية".

تضيف أن كل هذا جذبها للمشاركة في "مرعي البريمو"، بجانب حبها الكبير للفنانة غادة عادل والتي تشارك معها و"هنيدي" بالفيلم.

فيلم "مرعي البريمو" من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، نانسي صلاح، محمد محمود، وغيرهم، والفيلم من إخراج سعيد حامد، ومن المقرر طرحه في السينمات يوم 3 من شهر أغسطس المقبل.

وكانت شاركت إنجي علي مؤخرًا في مسلسل "ليه لاء ٣" بالتعاون مع نيللي كريم، وحازم سمير، ومعتز هشام، ومن تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم، ومن إخراج نادين خان.