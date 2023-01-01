السفير الفلسطيني: أبومازن يبدأ زيارة رسمية لمصر غدا

صرح السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" سيصل إلى مصر، غدا السبت، في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح السفير دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس سيعقد جلسة خاصة مع الرئيس السيسي لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر لإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وأضاف أن الرئيس أبومازن سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر برعايته في الثلاثين من الشهر الجاري، لبحث التطورات الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشاد السفير دياب اللوح بمواقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا إلى جانب فلسطين منذ قدم التاريخ، وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين إيمانًا بوحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بنائه للأجيال القادمة.