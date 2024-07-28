أول تعليق من اتحاد الكرة على خلاف زيزو وميكالي بسبب استبداله

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رد اتحاد الكرة على لقطة غضب أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، أثناء استبداله في مباراة المنتخب الأولمبي ضد أوزبكستان.

وانتصر منتخب مصر الأولمبي على نظيره أوزبكستان، أمس السبت، بهدف نظيف، في الجولة الثانية من دور مجموعات أوليمبياد باريس 2024.

وقال محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «مشهد خروج زيزو في حالة زعل أو أي خلاف ولا دي مجرد إشاعات؟ احنا عندنا دايمًا مبنعرفش نفرح».

وأضاف: «في الوقت اللي المفروض تفرح بالمنتخب وإن اللاعيبة رجالة وعندها 4 نقاط، تلاقي الناس سايبه الحاجات دي ويقولك زيزو زعلان وزيزو مقموص».

وأكمل: «ولا في أي حاجة خالص. زيزو أدى اللي عليه والراجل مدير فني يبيعمل تغيير، كل الناس مُعرضة تتغير، زيزو معندوش أي مشكلة خالص».

وتابع: «الواحد بيضايق ويتنرفز لما بيشوف مواضيع بتكبر وفي حاجات أهم المفروض نشوف هنعمل إيه ونواجه إسبانيا إزاي وليه منكسبش إسبانيا ونتصدر».