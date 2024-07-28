 أبطال البارالمبية يخضعون للكشف الطبى قبل بارالمبياد باريس - بوابة الشروق
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أبطال البارالمبية يخضعون للكشف الطبى قبل بارالمبياد باريس

علي البحيري
نشر في: الأحد 28 يوليه 2024 - 8:05 م | آخر تحديث: الأحد 28 يوليه 2024 - 8:05 م

خضع أبطال المنتخبات الوطنية البارالمبية، المتأهلين إلى بارالمبياد باريس 2024، للكشف الطبي الشامل، وذلك قبل السفر إلى باريس للمشاركة فى الدورة البارالمبية التي تقام فى الفترة من 26 أغسطس حتى 11 سبتمبر من العام الجاري.

وخضع للكشف الطبي لاعبو منتخبات رفع الأثقال والسباحة وألعاب القوى البارالمبي، وذلك بحضور عمرو السيد ممثل اللجنة الطبية.

وكان اللاعبون قد شاركوا في ندوة طبية بالمركز الأولمبي بالمعادي، بحضور عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية ومدير بعثة مصر في بارالمبياد باريس.

وتشارك مصر في الدورة البارالمبية ببعثة قوامها 55 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات مختلفة.

يذكر أن مصر شاركت في دورة الألعاب البارالمبية خلال 12 دورة سابقة منذ عام 1976، وحققت مصر خلالها 184 ميدالية متنوعة، من بينها 49 ذهبية، 68 فضية، 67 برونزية.


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