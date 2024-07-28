ودعت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس الأرضي، منافسات دورة الألعاب الأولمبية رقم 33 والمقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل، عقب خسارتها أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي بمجموعتين لواحدة.

وجاءت نتائج المجموعات كالتالي: "2-6، 7-5، 6-1".

وبهذه النتيجة تنتهي مشاركة التنس الأرضي في الأولمبياد حيث لم يتأهل للألعاب الأولمبية سوى ميار شريف في منافسات الفردي.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.