ودعت لوجين عبدالله منافسات السباحة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في باريس بعد حصولها على المركز 24 في الترتيب العام من أصل 30 سباحة بتصفيات منافسات 200 متر سباحة حرة سيدات.

وحققت لوجين عبدالله زمن قدره 2:07:19 ثانية في التصفية الثانية ،ولم تنجح في التأهل لنصف النهائي.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.