 طارق فهمى: نتنياهو لم يحصل على شيك على بياض من أمريكا - بوابة الشروق
الأحد 28 يوليه 2024 9:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

طارق فهمى: نتنياهو لم يحصل على شيك على بياض من أمريكا


نشر في: الأحد 28 يوليه 2024 - 8:37 م | آخر تحديث: الأحد 28 يوليه 2024 - 8:41 م

علق الدكتور طارق فهمي، الخبير في شئون الشرق الأوسط، على تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن هناك 3 مجازر جديدة للاحتلال الإسرائيلي في تصعيده العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في خطتها وعدوانها على قطاع غزة، موضحًا أن الرادع الذي سيردع إسرائيل هو المجتمع الدولي في هذا التوقيت، بالإضافة إلى المواقف الأمريكية.

وتابع: "غير صحيح أن نتنياهو حصل على شيك على بياض من أمريكا، رغم ما شاهدناه من تصويت سياسي في الكونجرس، ولكن لم يتم التجاوب معها ولن يتم التجاوب معها بطبيعة الحال، رغم كل ما جرى من الكونجرس".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك