طارق فهمى: نتنياهو لم يحصل على شيك على بياض من أمريكا

علق الدكتور طارق فهمي، الخبير في شئون الشرق الأوسط، على تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن هناك 3 مجازر جديدة للاحتلال الإسرائيلي في تصعيده العدوان الغاشم على قطاع غزة.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في خطتها وعدوانها على قطاع غزة، موضحًا أن الرادع الذي سيردع إسرائيل هو المجتمع الدولي في هذا التوقيت، بالإضافة إلى المواقف الأمريكية.

وتابع: "غير صحيح أن نتنياهو حصل على شيك على بياض من أمريكا، رغم ما شاهدناه من تصويت سياسي في الكونجرس، ولكن لم يتم التجاوب معها ولن يتم التجاوب معها بطبيعة الحال، رغم كل ما جرى من الكونجرس".