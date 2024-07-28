ريلمي تطلق هاتف النسخة الشبابية لسلسلة realme 12 Pro realme 12 4G بنظام تبريد فعال يمنع السخونة الزائدة ويحسن أداء الجهاز

القاهرة في 28 يوليو 2024: أعلنت شركة ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نموًا في عالم الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتف realme 12 4G الجديد. التى يتيح للشباب تجربة تكنولوجيا الهواتف الرائدة بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على نفس المميزات عالية الجودة التي تقدمها سلسلة realme 12 pro.

يأتي هاتف realme 12 4G بكاميرا SONY LYT-600 بدقة 50 ميجا بكسل، وشاشة AMOLED بتردد 120 هرتز مع سطوع فائق يصل إلى 2000 نت، بالإضافة إلى تقنية اللمس الذكية التي تتيح استخدام الهاتف حتى أثناء تعرضه للماء. ويدعم الهاتف شاحن SUPER VOOC بقوة 67 واط، مما يمكنه من شحن البطارية حتى 50% في 19 دقيقة و100% في 47 دقيقة فقط.

ويتميز هاتف realme 12 4G بتصميم فاخر مستوحى من سلسلة realme 12 pro، وهو مقاوم للماء والغبار. كما يحتوي على خاصية NFC بزاوية 360 درجة لإرسال واستقبال البيانات والملفات. ويوفر الهاتف خيارات تخزين متنوعة بسعات 16+128/256 و 512 جيجابايت، مما يجعله يتمتع بأكبر مساحة تخزين في فئته.

بجانب ميزاته المماثلة المستوحاه من سلسلة realme 12 pro، يجسد هاتف realme 12 4G شعار العلامة التجارية "اشحن أسرع، تحكم أكثر" من خلال أدائه المتميز وبفضل سرعة الشحن الفائقة وقوة المعالج الاستثنائية، يوفر الهاتف تجربة سلسة وسريعة لمستخدميه، مما يتيح لهم الاستمتاع بكل لحظة.

ويعمل هاتف realme 12 4G بمعالج Qualcomm Snapdragon 685، الذي تم تصميمه خصيصًا لتوفير أداء متميز منافس في فئته السعرية ويحتوي الهاتف على نظام تبريد خاص، يضمن تشغيل الهاتف بسرعة وسلاسة، حتى عند تشغيل التطبيقات ذات الأحمال الثقيلة مثل الألعاب.

وأظهرت الاختبارات أن هاتف realme 12 4G يحافظ على معدل إطارات-فريم ريت ثابت للغاية يبلغ حوالي 60 إطارًا في الثانية (FPS) في ألعاب مثل Free Fire و MLBB، دون أي تأخير ملحوظ حتى في أصعب مراحل خلال اللعب على الهاتف، متفوقًا بذلك على منافسيه.

وبفضل نظام التبريد الفعال، يمنع هاتف realme 12 4G وجود اى سخونة زائدة للهاتف والتى تأثيرها على أداء الجهاز. ويتيح ذلك لمعالج Snapdragon 685 العمل بكامل قوته، مما يمنح المستخدمين تجربة لعب مريحة، وتنفيذ المهام المتعددة بسلاسة، وتشغيل التطبيقات بسرعة وفاعلية.

جدير بالذكر أن هاتف realme 12 4G صُمم لتقديم تجربة استخدام سلسة وممتعة تتجاوز الأداء الأساسي. ويتميز realme 12 4G بميزات تفوق التوقعات في فئة الهواتف الذكية المتوسطة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للشباب الباحثين عن تجربة متميزة.

ريلمي هي شركة تكنولوجيا استهلاكية عالمية تعمل على تقديم تكنولوجيات متطورة بأسعار مناسبة، وتقدم مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة التكنولوجيا المُعيشية بمواصفات وجودة عالية وتصميمات تحدد الاتجاه للشبان. تأسست الشركة على يد سكاي لي في عام 2018، وأصبحت ريلمي واحدة من أفضل 5 متواجدين في سوق الهواتف الذكية في 30 سوقًا عالميًا خلال ثلاث سنوات فقط. وقد دخلت ريلمي أسواقًا متعددة حول العالم، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، وتحظى بقاعدة مستخدمين عالمية تتجاوز 200 مليون مستخدم.

عام 2024 هو عام إعادة تسمية لريلمي مع شعارها الجديد "Make it real". في إطار الروح الجديدة للعلامة التجارية، ستركز ريلمي على الشبان بشكل اكبر وستقدم فوائد حقيقية وواضحة وملموسة لحياتهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.realme.com.