محافظ قنا عن مشروع تحديث تقنيات الري بالصعيد: نموذج متميز للتعاون الدولي

شارك الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، في فعاليات انطلاق مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، تحت عنوان «مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في صعيد مصر»، بتمويل من وزارة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي لهولندا مع وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون المجتمع وخدمة البيئة، والدكتور خالد شتيلا ممثل منظمة الفاو ومدير المشروع.

وقال الدكتور خالد شتيلا، ممثل منظمة الفاو ومدير المشروع، إن المشروع يهدف إلى تحقيق زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتحسين الدخل من خلال تعزيز نهج توحيد استخدام الأراضي التي تم اختبارها والتحقق من خصوبتها، وتقنيات الري الحديثة ومُمارسات إدارة المياه الذكية مُناخيا للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من الرجال والنساء المُتضررين من نقص المياه المُتزايد، وقلة خصوبة التربة والآفات والأمراض النباتية، بالإضافة إلى دعم إقامة مشاريع التصنيع الزراعي الصغيرة ومُتناهية الصغر التي تُضيف قيمة إلى فائض إنتاج الأغذية المروية وتسويقها.

من جانبه، أعرب خالد عبد الحليم محافظ قنا، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر، مؤكدا أن المشروع يمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الدولي من خلال تحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي الذي يُعد العمود الفقري للتنمية، خاصة أن محافظة قنا تعتمد على الزراعة كركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف «عبد الحليم»، أن المشروع يسهم في تحسين سبل عيش سكان الريف أصحاب الدخول المحدودة في منطقة صعيد مصر، من خلال زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق التحول من ممارسات الري الفردية التقليدية غير الفعالة إلى تقنيات الري الذكية وأنظمة الزراعة الذكية الحديثة.

وأشار إلى أن المشروع يقدم نماذج لتقنيات الري الحديثة المُناسبة، إضافة إلى دعم المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، مُوجها الأجهزة المعنية الاستفادة من المشروع ومحاولة تعميمه بباقي مراكز المحافظة.