بوتين: نشر أمريكا أسلحة في الدنمارك والفلبين يعيدنا للحرب الباردة

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو ستواصل تطوير القوات البحرية وتزويدها بالصواريخ المتطورة الفرط صوتية.

جاء ذلك خلال مشاركته ضمن فعاليات العرض البحري الرئيسي للأسطول الروسي، والذي يجري في مدينة بطرسبرج، اليوم الأحد.

ونوه في تصريحات له أن «الولايات المتحدة لا تتعامل بحسن نية بشأن تسيير الدوريات الجوية»، قائلًا إن بلاده على علم بالخطط الأمريكية والألمانية لنشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى في برلين.

وأشار إلى أن «نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا يهدد بشكل مباشر القواعد والمنشآت الحيوية الروسية»، مهددًا بأن موسكو ستتخذ «إجراء مماثل» إذا مضت واشنطن في نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا.

وفي وقت سابق، أجرى بوتين جولة على متن القارب الرئاسي، برفقة وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، والقائد العام للبحرية الأدميرال ألكسندر مويسيف، حيث استعرض خط السفن المشاركة في الاحتفال.

وهنأ بوتين العسكريين الروس بيوم البحرية الروسية، كما رحب بطواقم سفن من الصين والجزائر والهند.

ويشارك في العرض أكثر من 2.5 ألف عسكري، و20 سفينة وزورقا إضافة إلى غواصة واحدة وأربع سفن شراعية.